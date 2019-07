Uzmanından ’Yazılım güncellemesi yapmayın’ uyarısı

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, üreticinin yeni model elektronik cihazları satmak için eski cihazları yavaşlatma adına yazılım güncellemesi yaptığını belirterek, vatandaşların gerekmediği sürece eski cihazlarını güncellememesi gerektiğini söyledi.

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, elektronik cihazlar için yazılım güncellemesi konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’de kullanılan elektronik cihazların dışarıya bağımlı olmasından dolayı dolar kurunun artmasıyla birlikte maliyetlerinin de arttığını kaydeden Üzen, “Cep telefonu, tablet, televizyon gibi günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazlar toz, toprak ve nem gibi dış etkenlere maruz kalıyor. Her iki veya üç yılda bir elektronik cihazların temizliğinin yapılması demek, cihazının ömrünün arttırılması anlamına geliyor. Vatandaşlar belgesi olan esnafa cihazlarının bakımını yaptırarak, cihazlarının daha uzun ömürlü olarak kullanmasını sağlayabilirler” diye konuştu.

Elektronik cihazlar için gerekmediği sürece yazılım güncellemesi yapılmamasını kaydeden Üzen, “Sadece bakım değil, her yazılımı elektronik cihazlarımıza yüklememiz gerekiyor. Her yazılımdan sonra üretici firmalar özellikle akıllı telefon diye tabir ettiğimiz cep telefonlarını yavaşlatıyorlar. Yavaşlama neticesinde bunu ileriye dönük çöpe attırıp yenisini satma peşinde oldukları için her yazılımı cihazlarımıza gerekmediği sürece yüklememiz gerekiyor. Üretici firmalar eski modeli attırıp yeni model satma peşinde. Yapılan yazılım yeni model telefonlar için yapıldığı için, eski model telefonların işlemcileri yeni yazılımı kaldırmıyor. Hızı düşürüyor. Böylelikle vatandaşlar telefonu kullanamadığından dolayı telefonu çöpe atmak zorunda kalıyor. Ya da yeni telefon alma zorunluluğunu hissediyor. Cep telefonlarının yanı sıra tablet, televizyonlarda da aynı durum söz konusu. Zorunlu olmadığı sürece yazılım yüklenmemesinde fayda var” diye konuştu.