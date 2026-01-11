İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karar kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; resmî ve özel tüm okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da karardan etkilendi.

BAZI KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli, hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele hizmetlerinde görev yapan kadın personelin bu kapsam dışında tutulduğu belirtildi. Öte yandan, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunurken, öğrenciler için ise “İyi tatiller” mesajı paylaşıldı.