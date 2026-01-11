  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders! Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar Elon Musk’ın Starlink hamlesi elinde patladı! İran uzayda uyduları mı vurdu? 'Avrupa devinin' foyası meydana çıktı! Almanya'da iki parmak kar marketleri boşalttı Duyarlı Alevilerden Leyla Şahin’e destek Minneapolis sokaklarında tansiyon yükseliyor! Renee Good'un ölümü binlerce kişiyi ayağa kaldırdı Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var! Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz! Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak
Gündem CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Gündem

CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!

Her fırsatta "Liyakat" maskesiyle millete ders vermeye kalkan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, skandal bir atamayla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Mühendislik ve teknik eğitim hizmetleri veren İBB iştiraki Ugetam’ın başına, hayatında hiç şirket yönetmemiş bir tarih mezunu olan Selda Sert’in asaleten atanması "Bu neyin liyakati?" dedirtti.

Mühendislik şirketinde tarih dersi mi verilecek?

İstanbul’un enerji ve altyapı güvenliği için kritik öneme sahip olan ve bünyesinde yüzlerce mühendis barındıran Ugetam, artık bir tarihçiye emanet. CHP içerisinde binlerce mühendis ve teknik uzman varken, hiçbir yöneticilik deneyimi olmayan bir ismin böyle kritik bir makama getirilmesi, "Liyakat değil, sadakat ve torpil kazandı" yorumlarına sebep oldu.

Örgüt emekçileri sahada, torpilliler koltukta!

İBB kapılarında liyakat bekleyen, asgari ücretle yaşam mücadelesi veren binlerce genç mühendis dışlanırken; birilerinin "Maaşa bağlanması" için yapılan bu atama büyük tepki topladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde vatandaşlar, "Bu ezilmiş halk, liyakatsiz isimler yüz binlerce lira maaş alsın diye mi oy verdi?" diyerek İmamoğlu yönetimine ateş püskürdü.

"Liyakat" korosu şimdi nerede?

Seçim meydanlarında "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek halkı kandıran CHP ve destekçilerinin, bu açık kayırmacılık karşısındaki sessizliği ise manidar bulundu. Koskoca CHP camiasında yönetici yapacak bir tane mühendis bulamayan İBB’nin, teknik bir kurumu "Ehline" değil "Tanıdığına" teslim etmesi, CHP belediyeciliğinin nasıl bir "Eş-dost-akraba" sarmalına girdiğini tescillemiş oldu.

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi
İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Gündem

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu
CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Gündem

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

İBB yolsuzluk davasında itiraf yağmuru: Rüşvet parasıyla o okulu ben yaptım
İBB yolsuzluk davasında itiraf yağmuru: Rüşvet parasıyla o okulu ben yaptım

Gündem

İBB yolsuzluk davasında itiraf yağmuru: Rüşvet parasıyla o okulu ben yaptım

İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm
İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm

Gündem

İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23