CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!

Mühendislik şirketinde tarih dersi mi verilecek?

İstanbul’un enerji ve altyapı güvenliği için kritik öneme sahip olan ve bünyesinde yüzlerce mühendis barındıran Ugetam, artık bir tarihçiye emanet. CHP içerisinde binlerce mühendis ve teknik uzman varken, hiçbir yöneticilik deneyimi olmayan bir ismin böyle kritik bir makama getirilmesi, "Liyakat değil, sadakat ve torpil kazandı" yorumlarına sebep oldu.

Örgüt emekçileri sahada, torpilliler koltukta!

İBB kapılarında liyakat bekleyen, asgari ücretle yaşam mücadelesi veren binlerce genç mühendis dışlanırken; birilerinin "Maaşa bağlanması" için yapılan bu atama büyük tepki topladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde vatandaşlar, "Bu ezilmiş halk, liyakatsiz isimler yüz binlerce lira maaş alsın diye mi oy verdi?" diyerek İmamoğlu yönetimine ateş püskürdü.

"Liyakat" korosu şimdi nerede?

Seçim meydanlarında "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek halkı kandıran CHP ve destekçilerinin, bu açık kayırmacılık karşısındaki sessizliği ise manidar bulundu. Koskoca CHP camiasında yönetici yapacak bir tane mühendis bulamayan İBB’nin, teknik bir kurumu "Ehline" değil "Tanıdığına" teslim etmesi, CHP belediyeciliğinin nasıl bir "Eş-dost-akraba" sarmalına girdiğini tescillemiş oldu.