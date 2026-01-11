  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders! Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar Elon Musk’ın Starlink hamlesi elinde patladı! İran uzayda uyduları mı vurdu? 'Avrupa devinin' foyası meydana çıktı! Almanya'da iki parmak kar marketleri boşalttı Duyarlı Alevilerden Leyla Şahin’e destek Minneapolis sokaklarında tansiyon yükseliyor! Renee Good'un ölümü binlerce kişiyi ayağa kaldırdı Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var! Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz! Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak
Gündem VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun, anadili gibi Farsça konuşarak tüm Türkiye’yi yarın İran konsolosluğunun önüne davet ederek İran’daki protestoculara destek vermeye çağırdı. 2 yıldan fazla süren İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tek kelime etmeyen Altun’un, Türk kamuoyunu ABD ve İsrail ağzıyla İran’daki isyancılara desteğe çağırması şüphe uyandırdı.

Anadili gibi akıcı şekilde Farsça konuşarak video çeken Feyza Altun, tüm Türkiye’yi yarın İran Başkonsolosluğu önünde düzenleyecekleri korsan eyleme davet etti. Altun videoda “Tüm Türkleri yarın İran Konsolosluğunun önüne saat 13:00’da bekliyor olacağız. Resmi bir izin yoktur. Kendisine sorun teşkil edeceğini düşünenler kendini tehlikeye atmasın” ifadelerini kullandı.

Altun’un 2 yıldan fazla süren İsrail’in katliamlarından Gazze için tek kelime etmemesi ve  ABD ile İsrail’in ağzıyla protestoculara desteğini açıklayarak Türk kamuoyunu da izinsiz korsan gösteriye yönlendirmesi şüphe çekerken sosyal medyada da Altun’a tepki yağdı.

Yapılan paylaşımlarda “İran'daki protestocuları destekliyor. Hem de Farsça konuşarak. Oysa soykırımcı barbar siyonistlerin 2 yıldan fazla zamandır katlettiği 25 bin masum çocuk için tek kelime etmedi. Barbarca katledilen 30 bin masum kadın için tek kelime etmedi. Aç ve susuz bırakılmak suretiyle ölüme terkedilmelerine tek kelime etmedi. Soykırımın her türlüsüne tek kelime etmedi. Ama ne hikmetse İsrail'in doğrudan destek verdiği İran'daki protestolara ayağının destek videosu çekiyor. Hem de Farsça konuşarak” yorumları öne çıkarken, şarkıcı Hadise’ye aynı şekilde tepki yağdı.

İsmi zikredildiğinde yaptığı ahlaksızlıklar akla gelen Hadise de dün İran'daki protestolara destek twiti atarken onun da Gazze hakkında tek bir paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"
Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

Dünya

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!
Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak
ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Dünya

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu
Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu

Gündem

Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bırakın Yesinler birbirlerini

İran’ın kuzeyindeki Azerbaycan Türkleri, güneydoğusundaki Beluçlar, Huzistan’daki Ahvazi Araplar ve kuzeybatısındaki Kürtler, uzun süredir kimlik ve özerklik talepleriyle biliniyor. Müslüman Katili de olan mevcut münafık Rejim çökerse, bu topluluklar kendi kaderini tayin hakkı için harekete geçebilir.Melunlukta İsrail neyse, İRAN mislisidir.

Güney Doğulu

Bu siyonist bozması mahluku Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenini bozmaktan, topraklarımızda güvenliği tehliye sokmaktan, ülkeler arası siyasi ilişkileri karıştırarak ajan provakatörlük yapmaktan hemen tutuklansın. Bunu oturumu varsa kaldırılsın. Yalan dolanla vatandaşlık aldıysa vatandaşlıktan atılsın ve İran'a geri gönderilsin.... Böylesi Turkiye'miz için tehlikedir...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23