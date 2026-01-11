VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Anadili gibi akıcı şekilde Farsça konuşarak video çeken Feyza Altun, tüm Türkiye’yi yarın İran Başkonsolosluğu önünde düzenleyecekleri korsan eyleme davet etti. Altun videoda “Tüm Türkleri yarın İran Konsolosluğunun önüne saat 13:00’da bekliyor olacağız. Resmi bir izin yoktur. Kendisine sorun teşkil edeceğini düşünenler kendini tehlikeye atmasın” ifadelerini kullandı.

Altun’un 2 yıldan fazla süren İsrail’in katliamlarından Gazze için tek kelime etmemesi ve ABD ile İsrail’in ağzıyla protestoculara desteğini açıklayarak Türk kamuoyunu da izinsiz korsan gösteriye yönlendirmesi şüphe çekerken sosyal medyada da Altun’a tepki yağdı.

Yapılan paylaşımlarda “İran'daki protestocuları destekliyor. Hem de Farsça konuşarak. Oysa soykırımcı barbar siyonistlerin 2 yıldan fazla zamandır katlettiği 25 bin masum çocuk için tek kelime etmedi. Barbarca katledilen 30 bin masum kadın için tek kelime etmedi. Aç ve susuz bırakılmak suretiyle ölüme terkedilmelerine tek kelime etmedi. Soykırımın her türlüsüne tek kelime etmedi. Ama ne hikmetse İsrail'in doğrudan destek verdiği İran'daki protestolara ayağının destek videosu çekiyor. Hem de Farsça konuşarak” yorumları öne çıkarken, şarkıcı Hadise’ye aynı şekilde tepki yağdı.

İsmi zikredildiğinde yaptığı ahlaksızlıklar akla gelen Hadise de dün İran'daki protestolara destek twiti atarken onun da Gazze hakkında tek bir paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.