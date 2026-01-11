Seyir halindeki pikap alev topuna döndü
Diyarbakır’da seyir halindeyken alev alan pikap kısa sürede alev topuna döndü. Bağlar ilçesinde yaşanan olayda sürücü son anda araçtan çıktı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Mevlana Halit Mahallesi’nde seyir halindeki bir pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.