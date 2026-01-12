Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte personel alımı yapacak kurumlar

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre personel alımı yapacak kurumlar belli oldu işte ayrıntılar…

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 İŞÇİ İSTİHDAM EDECEK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 20 personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli istihdam edilecek.

Alınacak personelin 7'si engelli, 11'i ise eski hükümlü statüsünde olacak.

İlanlara başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Tekniker ve veri giriş operatörü alımında KPSS şartı aranacak. Büro personeli aday listesi ise noter aracılığıyla belirlenecek.

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacak. Duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 5 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 4 uzman ve 1 destek personeli alacak.

Ajansın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre seyahat engeli olmayan 4 uzman ve 1 destek personeli istihdam edilecek.

Adaylar, Ajansın faaliyet gösterdiği Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak.

Başvurular, 2-16 Şubat döneminde "e-Devlet-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacak.

Sözlü sınava katılacakların listesi 23 Şubat'ta DAKA'nın internet sitesinden (www.daka.org.tr) duyurulacak.