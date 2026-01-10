Uzmanlardan bu kredi kartları için “iptal edin” çağrısı

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi farklı kredi kartı türlerini aktif olarak kullanırken, uzmanlar kart seçimi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kullanım alışkanlıklarıyla örtüşmeyen kredi kartları, uzun vadede ciddi maddi kayıplara neden olabiliyor.

Her kart her kullanıcıya uygun değil

Puan kazandıran kartlar, seyahat kredi kartları, öğrenci kartları, ticari kredi kartları ve aidatsız kartlar en yaygın kullanılan kart türleri arasında yer alıyor. Ancak finans uzmanlarına göre, her kart türü her kullanıcı profili için avantajlı değil.

Özellikle puan ve mil kazandıran kredi kartlarında, yüksek yıllık aidatlar ve belirli harcama taahhütleri dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu kartlardan beklenen faydanın sağlanabilmesi için aylık harcamaların belirli bir seviyenin üzerinde olması gerektiğini vurguluyor.

Seyahat ve aidatsız kartlarda gizli riskler

Seyahat kredi kartlarında sunulan sigorta ve iptal güvencelerinin her koşulda geçerli olmadığı, küçük detayların sözleşmelerde yer aldığı ifade ediliyor. Aidatsız kredi kartlarında ise kampanya, taksit ve ek güvenlik seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle kullanıcıların beklenmedik maliyetlerle karşılaşabildiği belirtiliyor.

Öğrenci kredi kartlarında düşük limitlerin, özellikle genç kullanıcılar için kontrolsüz harcamayı teşvik edebildiği uyarısı yapılıyor. Ticari kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılmasının ise vergi ve borç yönetimi açısından ciddi sorunlara yol açabileceği kaydediliyor.

En büyük hata: Sözleşmeyi okumadan başvurmak

ABD ve Avrupa merkezli finansal tüketici raporlarında, kredi kartı kullanıcılarının en sık yaptığı hatanın sözleşmeleri detaylı incelemeden başvuru yapmak olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, küçük maddelerle gizlenen faiz oranları ve ek ücretlerin, borç yükünü kısa sürede artırabildiğine dikkat çekiyor.

“Gereksiz kartları iptal edin” çağrısı

Finans uzmanları, tüketicilere cüzdanlarındaki kredi kartlarını gözden geçirmeleri ve kullanım alışkanlıklarına uygun olmayan kartlar için iptal yoluna gitmeleri çağrısında bulunuyor. Her avantajlı görünen kartın ekonomik ya da güvenli olmadığına işaret edilirken, daha sade ve ihtiyaca uygun kredi kartlarının tercih edilmesinin mali riskleri önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.