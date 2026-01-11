Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"

"Muhalif olan herkesi ya tutukladılar ya tasfiye ettiler"

Anadolu Ajansı’na konuşan Usame Müslim, terör örgütünün Kürt halkı üzerindeki baskıcı yüzünü şu sözlerle ifşa etti: "Örgüt, Kürtlerin yaşadığı bölgeleri demir yumrukla yönetti. Kendilerine muhalif olan herkes ya tutuklanmış ya tasfiye edilmiş ya da silahlı baskıya maruz kalmıştır. Sivil faaliyetlerin tamamı örgütün iznine bağlanmış, hoşlarına gitmeyen her ses anında susturulmuştur." Müslim, amcası Salih Müslim ile de terör örgütünün bu kirli yöntemleri sebebiyle arasının açıldığını ve kendisinin Suriye devriminden yana saf tuttuğunu belirtti.

SDG’nin "Ayak sürüme" politikası sonlarını getiriyor

Terör örgütünün müzakere süreçlerinde samimiyetsiz davrandığını ve "Barış" yerine "Terör koridoru" hayalleri kurduğunu vurgulayan Müslim, bu tutumun Suriye ordusunu harekete geçirdiğini söyledi. Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden süpürülen teröristlerin ardından operasyonların Tabka, Deyr Hafir ve Ayn’ul Arab (Kobani) bölgelerine de uzanabileceği uyarısında bulundu.

Kürt gençlerine "Kardeş kavgasına girmeyin" çağrısı

Terör örgütü elebaşlarının kendi koltuklarını korumak için Kürt gençlerini ateşe sürdüğünü belirten Usame Müslim, milli bir duruş sergileyerek şu çağrıda bulundu: "Buradaki ordu Suriye ordusudur. Kürt gençleri de bu ülkenin evlatlarıdır. Savaş dönemi Beşşar Esed’in devrilmesiyle kapanmıştır. Artık tek bir vatan inşa etme vaktidir."

Terör baronu Salih Müslim’e rest çekti

Amcası ile ilişkilerinin örgüt çizgisine girmeyi reddettiği için koptuğunu anlatan Müslim, Suriye'deki Kürtlerin PKK, YPG veya YPJ’den yana değil, özgür Suriye’den yana olması gerektiğini vurguladı. Terör örgütünün bölgedeki işgalci varlığının sona ermesiyle birlikte, Suriye halkının huzura kavuşacağını dile getirdi.