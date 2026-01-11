CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kınık merkezli sarsıcı iddialar gündeme geldi. Avrupa Alevi Düşünce Derneği Anadolu Örgütleme Başkanı Gökhan Mete, Kınık’ta Alevilerin sistematik biçimde dışlandığını, seçilmiş ilçe başkanının kısa sürede görevden alındığını ve bu durumu anlatmak için gittikleri Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından makamdan çıkarıldıklarını öne sürdü. Açıklamalar, CHP Kınık İlçe Başkanlığı’na kayyum atandığı iddiası da yer alıyor.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Anadolu Örgütleme Başkanı Gökhan Mete, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bazı iddialarda bulundu. İzgazete.net'te yer alan haberde Mete, İzmir’in Kınık ilçesinde Alevilerin ayrımcılığa uğradığı iddiasını gündeme taşıyarak basın açıklaması yayımladı.

Kınık’a kayyum mu atandı?

CHP Kınık İlçe Başkanı Erdal Merdim’in seçildikten 15 gün sonra il yönetimi tarafından görevden alındığı ve yerine kayyum atandığını öne sürdü.

“Özgür özel bizi kovdu”

Kınık’ın sorunlarını ve Kınık'ta Alevi ayrımcılığını anlatmak amacıyla CHP Genel Başkanı Özel’in Ankara’da gerçekleştirdiği parti grup toplantısına gittiklerini ancak Özel’in kendilerini kovduğunu iddia eden Mete, CHP’nin Kınık’tan 11 bin 500 oy aldığını ve 7 bin oyu alevi kesiminden olduğunu öne sürdü. Mete açıklamasında, “10 dakika kadar Kınık’ın sorununu anlattık. Genel Başkan Özgür Özel, “Benim vekilimi ve başkanlarımı mı şikayet ediyorsunuz?” diye kibar bir şekilde bize kapıyı gösterdi. Hani Özgür Bey her gittiği mitingde ‘alevilerin sorunu bizimdir’ diyor ya asla gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verdi.

“Ağacı kestiler”

Mete’nin Kınık’ta yaşandığını iddia ettiği bir diğer olayda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi’nin ismi geçiyor. İddiaya göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi’nin ortak ağaç budaması yaparak ve sahibi Alevi olduğu öne sürülen kıraathanenin önündeki 50 yıllık çınar ağacını kestiği ifade edildi.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Anadolu Örgütleme Başkanı Gökhan Mete’nin söz konusu iddiaları anlattığı açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

“Vatandaşımın ve halkımın sorunlarını her zaman önceliğimiz olarak kabul ettik. Memleketim Kınık’ta çok sorunumuz var ve bunu birçok kez dile getirmek için çok uğraştım. Bir türlü CHP milletvekillerine ulaşamadım o yüzden artık bazı hakikatleri dile getirmek için konuşmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi Kınık İlçe Başkanı Erdal Merdim, geçtiğimiz aylarda CHP İlçe Başkanlığını halkın iradesiyle, sandıkla delegelerin oylarını alarak kazandı. Maalesef bu görevini 15 gün devam ettirebildi. İzmir İl Yönetimi, Erdal Merdim’i 15 gün sonra bir anda görevden aldı ve yerine kayyuma karşı olan CHP, geçmişinde ülkü ocaklarında bulunan Hasan Selvi’yi CHP İlçe Başkanlığına atadı. Erdal Merdim’i Alevi olduğu için mi görevden aldı? CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi ortak ağaç budaması yaptı ve sadece sahibi Alevi olan kıraathanenin önündeki ağacı neden budama değil de 50 yıllık çınar ağacını kesti? Diğer dükkan ve kıraathane önündeki ağaçlara neden dokunmadı? O ağaç Alevilerin altında oturduğu ağaç olduğu için kasti bir şekilde mi kestiler? Alevi yurttaşlar o ağacın altında oturmasın diye mi? Bu sorunlara cevap aramak için çok çaba sarf ettim ama bir türlü CHP ile görüşemedim. CHP İzmir milletvekillerine ve il yönetimine ulaşamadık, telefonlarımızı asla açmadılar.

"Aleviler üzerinden siyaset yapmasın"

CHP, Kınık’tan 11 bin 500 oy alıyor ve 7 bin oyu alevi kesiminden alıyor ama belediyede çalışan 5 veya 6 kişi var. Kimi çöpte kimi park bahçede çalışıyor. Makam odalarında, masa başlarında hiçbir Alevi vatandaşı olmaz mı? Bu makam odalarında üniversite, lise mezunu Alevi gençleri olamaz mı? Neden bu ayrımcılık dedik ve geçen salı günü Ankara’ya gittik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuşalım, derdimizi anlatalım diye grup toplantısına katıldık. Ardından İzmir ikinci bölge milletvekili eşliğinde genel başkanın makamına geçtik ve bir 10 dakika kadar Kınık’ın sorununu anlattık. Genel Başkan Özgür Özel, “Benim vekilimi ve başkanlarımı mı şikayet ediyorsunuz?” diye kibar bir şekilde bize kapıyı gösterdi. Hani Özgür Bey her gittiği mitingde ‘Alevilerin sorunu bizimdir’ diyor ya asla gerçeği yansıtmıyor. Öyle bir niyeti var da neden bizi insan gibi dinlemedi? Kimse artık Aleviler üzerinden siyaset yapmasın! Hangi parti olursa olsun yapmasın! Aleviler üzerinden siyaset yaptırmayacağız”