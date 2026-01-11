Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor

MLS Araştırma şirketi, 5-8 Ocak 2026 tarihleri arasında 'Gençlerin en beğendiği Milletvekillerinin' kim olduğuna yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Ankete 2.730 kişi katıldı. Yapılan ankette ilk sıraya Ali Mahir Başarır yerleşti. Başarır'ı Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba izledi.

Gençlerin beğendiği isimler şaşırttı

Yapılan anketin sonucunu görenler ise "CHP'li gençler ağzı bozuk seviyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı. Listede yer alan isimlerin zaman zaman yaptığı çıkışlar, kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanıyor. İşte, söz konusu anketin sonucu:

%22.8 - Ali Mahir Başarır

%20.4 - Mahmut Tanal

%17.8 - Veli Ağbaba

%16.3 - Sera Kadıgil

%15.5 - Cemal Enginyurt

%14.9 - Mustafa Sarıgül

%14.2 - Gürsel Erol

%13.5 - Ömer Faruk Gergerlioğlu

%13.0 - Umut Akdoğan

%12.6 - Turhan Çömez