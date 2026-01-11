  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi İddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Başsavcılıktan Ekol TV açıklaması Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor! Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor! Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "nüfus" açıklaması: "Dost bildiklerimiz bile buna karşı" Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders! Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar
Eğitim Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara
Eğitim

Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada yalnızca kırsal mahalleleri kapsayan taşımalı eğitim için ara kararı alındığı, kent genelinde ise derslerin süreceği bildirildi.

Ankara’da hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili kritik bir karar alındı. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ankara’da fırtına uyarısı: Valilikten dikkat çağrısı
Ankara’da fırtına uyarısı: Valilikten dikkat çağrısı

Yerel

Ankara’da fırtına uyarısı: Valilikten dikkat çağrısı

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi

Gündem

İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi

Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…
Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

Gündem

Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23