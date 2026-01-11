Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada yalnızca kırsal mahalleleri kapsayan taşımalı eğitim için ara kararı alındığı, kent genelinde ise derslerin süreceği bildirildi.
Ankara’da hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili kritik bir karar alındı. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.