Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. NTV'de yer alan habere göre, daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.