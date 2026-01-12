  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

Konut aidatlarına yüzde 25,49'luk üst sınır getirecek düzenleme yürürlüğe girmeden, bası site yönetimlerinin acil toplanıp zam yaptığı iddia edildi.

#1
Foto - Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. NTV'de yer alan habere göre, daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

#2
Foto - Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

ÜST SINIRI AŞAN ZAMLAR YAPILDI Düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.

#3
Foto - Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

ÜST SINIR NE KADAR? Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı.

#4
Foto - Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

#5
Foto - Düzenlemeyi beklemeden harekete geçtiler: Apar topar zam yaptılar!

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi./ Kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
