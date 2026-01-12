Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından ilk 11’deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için transfer iddiaları hız kazandı. Polonyalı futbolcunun kariyerine Fransa’da devam etmesi gündemde.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Rennes, Sebastian Szymanski’nin transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.
Haberde, Fransız ekibinin bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada bonus maddelerinin de yer alacağı aktarıldı.