  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan… CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Spor Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!
Spor

Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından ilk 11’deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için transfer iddiaları hız kazandı. Polonyalı futbolcunun kariyerine Fransa’da devam etmesi gündemde.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Rennes, Sebastian Szymanski’nin transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.

Haberde, Fransız ekibinin bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada bonus maddelerinin de yer alacağı aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi
Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Spor

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23