Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

PKK terör örgütünün Suriye yapılanması SDG’ye bağlı teröristlerin işgal ettiği Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri, Suriye ordusunun operasyonuyla temizlenirken kendilerine İç Güvenlik Güçleri ismini veren SDG’ye bağlı teröristler, açıklama yayınlayarak mücadelenin sona ermediğini vurguladı. Çatışmalarda öldürülen teröristlerin kimlik bilgilerinin ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Suriye ordusunun operasyonunun Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştiğinin altı çizilen açıklama ile Türkiye’nin bu desteğinin bölgede kendilerine ağır kayıplar verdirdiğini iddia ettiler.