Beşiktaş'ta transfer müjdesi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatıldı.

Skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığının vurgulandığı açıklamada, "Matt Thomas’a 'Beşiktaş ailes’ne hoş geldin.' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

