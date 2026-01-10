Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başarısız yönetiminin tartışıldığı sırada, gazeteci Gürbüz Evren ile Melik Yiğitel arasında çıkan kavga, izleyicileri hayretler içinde bıraktı.
Küfürler havada uçuştu
Programın konuklarından Gürbüz Evren, Mansur Yavaş'ı savunmak adına söz alınca, Melik Yiğitel'in sert tepkisiyle karşılaştı.
Tartışmanın fitili, belediye ihaleleri ve "Zengin edilen müteahhitler" iddiasıyla ateşlendi. Gürbüz Evren'in, Mansur Yavaş’ın ikinci dönem yüzde 60 oyla seçildiğini hatırlatması üzerine Melik Yiğitel söz almak istedi.
Gürbüz Evren hayır kesemezsin deyince ortalık karıştı.
Melik Yiğitel “Terbiyesizlik yapma’deyince sinirler tavan yaptı.
Programın sunucusu Fulya Kalfa ne yapacağını şaşırırken, iki gazeteci birbirlerine girdi. İşte o dakikalar...