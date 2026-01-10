  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başarısız yönetiminin tartışıldığı sırada, gazeteci Gürbüz Evren ile Melik Yiğitel arasında çıkan kavga, izleyicileri hayretler içinde bıraktı.

Küfürler havada uçuştu

Programın konuklarından Gürbüz Evren, Mansur Yavaş'ı savunmak adına söz alınca, Melik Yiğitel'in sert tepkisiyle karşılaştı.

Tartışmanın fitili, belediye ihaleleri ve "Zengin edilen müteahhitler" iddiasıyla ateşlendi. Gürbüz Evren'in, Mansur Yavaş’ın ikinci dönem yüzde 60 oyla seçildiğini hatırlatması üzerine Melik Yiğitel söz almak istedi.

Gürbüz Evren hayır kesemezsin deyince ortalık karıştı.

Melik Yiğitel “Terbiyesizlik yapma’deyince sinirler tavan yaptı.

Programın sunucusu Fulya Kalfa ne yapacağını şaşırırken, iki gazeteci birbirlerine girdi. İşte o dakikalar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

eski yalaka gazetecilerin yalanları ile halkı kandırdılar jahudi kamalı da başımıza kurtarıcı yaptılar malesef eski hamam eski tas.

YILMAZ DURMUŞ

Melih Yiğiel, bazı programlarda haddini aşan hırçınlık gösteriyor. O konumdaki bir gazetecinin milyonlar önünde o kadar hırçınlaşmasına hem gerek yok, hemde hiç yakışmıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
