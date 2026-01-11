Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

Hizmet yok, bahane çok

Belediyecilikte sınıfta kalan, başkent Ankara’yı bakımsızlığa ve susuzluğa mahkum eden CHP zihniyeti, suçluluk telaşıyla yine manevi değerleri hedef aldı. Kendi yönetimlerindeki yetersizliği teknik veya idari sebeplerle açıklayamayan Özel, çareyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dualarında aradı. “Tayyip Bey dua ediyor, yağmur yağmasın da Ankara susuz kalsın diye” şeklindeki sözleri, yandaşları tarafından bile hayretle karşılandı.

Dün alay ediyorlardı, bugün sığınıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul belediye başkanlığı döneminde kuraklığa karşı yağmur duasına çıkılmasını desteklediği için “Tayyip’in İşi Allah’a kaldı” diyerek aşağılayarak manşet atan laikçi yobaz zihniyet, bugün kendi beceriksizliklerini gizlemek için “dua” kavramına sığınır hale geldi. Müslüman Anadolu insanının inancıyla her fırsatta dalga geçenlerin, bugün siyasi başarısızlıklarına “dua” üzerinden kılıf araması manidar bulundu.

Ankaralı hizmet bekliyor, özel hayal kuruyor

Mansur Yavaş’ın boş vaatlerle oyaladığı Ankaralılar musluklarından su akmasını beklerken, CHP liderinin böylesine komik ve sığ iddialarla gündemi meşgul etmesi, “CHP’de değişen bir şey yok, eski tas eski hamam” yorumlarına neden oldu. Halkın gerçek sorunlarından kopuk olan Özel’in bu açıklamaları, muhalefetin vizyonsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.