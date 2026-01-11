Koji fırtınası vurdu! Binlerce hane elektriksiz kaldı
Avustralya’da karaya ulaşan Koji Tropikal Siklonu şiddetli rüzgar ve yağışla birlikte Queensland eyaletinde yaklaşık 22 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı.
Avustralya, Koji Tropikal Siklonu’nun etkisiyle zor anlar yaşandı. Avustralya basını, Koji Tropikal Siklonu'nun, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde kıyıya ulaşmasının ardından şiddetinin düştüğünü duyurdu. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 113 kilometreye kadar çıktığını ve eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu bildirdi. Yaklaşık 22 bin hanenin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.