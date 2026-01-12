KSK kahroldu!

3. Lig 4. Grup’ta zirve takipçisi olan Karşıyaka, deplasmanda düşme hattında yer alan Afyonspor ile yenişemedi. Lider Kütahyaspor’un rahat kazandığı haftada aradaki puan farkı dörde yükseldi.

3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Afyonspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğanay ceza sahası içinden topu Yasin'e çevirdi, vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. 19'da ceza sahası içine ortalanan topa Ensar kafayla vurdu, kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 37'de Harun, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. Top Yasin'in önünde kaldı ancak oyuncu topu az farkla auta gönderdi. 45+1'de Emir, sağ kanattan topu ceza sahası içine gönderdi, Bekir'in vuruşunu Karşıyaka kalecisi Muharrem kontrol etti. 45+3'te Yasin, ceza sahasının ortasında topu önünde buldu, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi.

EŞİTLİK İKİNCİ YARI BOZULMADI

55'te Afyonspor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Berat topu önünde buldu, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. 62'de Hıdır, orta sahadan topu ceza sahası içine gönderdi, önünde kalan topa vuruşunu yapan Yasin, auta gönderdi. 75'te Doğanay, ceza sahası dışından sert ve isabetli bir vuruş yaptı fakat top auta gitti. 90+2'de Ali Eray, orta sahadan ilerleyerek topu Karşıyaka ceza sahası içine taşıdı, Cihan'a pasını veren oyuncu kendisine geri gelen topa sert ve isabetli vurdu ancak top auta gitti. 90+5'te Cihan'ın sağ kanattan açtığı kavisli ortaya Ali Eray, yükselerek vurdu, top az farkla auta gitti. Maç 0-0 bitti.

Yedek kulübesini su bastı maç başlamadı

KARŞIYAKA'NIN deplasmanda Afyonspor ile oynadığı müsabaka hava koşulları nedeniyle geç başladı. Yoğun yağış olan Afyon'da sahanın zemininde su birikintileri oluşurken, yedek kulübelerini de su bastı. Hakem heyeti inceleme için sahaya geldiğinde yedek kulübesinde yarım metreye yakın su birikintisi olduğu görüldü. Bu sebeple maç başlatılmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bu bölgedeki su çekilirken, maç bunun ardından gecikmeli olarak başladı.

Ahmet de gitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Karşıyaka'da ara transfer döneminde takımdan ayrılanların sayısı 6'ya çıktı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi de sosyal medya hesabından açıklama yaparak takıma veda etti. Ahmet Yağız sezonun ilk yarısında ligde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7 maça çıktı. Karşıyaka'da Ferdi'nin yanı sıra Namık Barış (Somaspor), Selahattin (Altınordu), Bayram (Tire 2021) ve Mehmet Güneş (Malatya Yeşilyurt) takımdan ayrılmıştı.