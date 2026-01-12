Öğrenciye en ucuz ulaşım Konya’da

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımının Konya’da uygulandığını ve öğrenci biniş ücretinin 2025 Ağustos ayından bu yana 9 lira olarak korunduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de en ucuz öğrenci ulaşımının Konya’da yapıldığını bildirdi. Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini aktaran Altay şunları kaydetti: “Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya’da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025’in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026’da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya’da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” Konya 22,5 lira olarak belirlenen tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri.

 

