CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!

Aile boyu "ATM" memurluğu

Sosyal medya kullanıcısı Tolgahan Erdoğan tarafından gündeme taşınan iddialara göre; CHP Pm üyesi Sinem Kırçiçek’in bizzat Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan maaş aldığı iddiaları tazeliğini korurken, skandala bir halka daha eklendi. Meğerse Sinem Hanım’ın kardeşi Umut Kırçiçek de yaklaşık iki yıldır belediyeye adım dahi atmadan, "ATM memuru" olarak bankamatikten maaşını çekiyormuş.

İşçiye kapı, torpilliye para!

Belediyede tasarruf yapıldığı iddiasıyla gariban işçilerin kapının önüne koyulduğu bir dönemde, CHP üst yönetiminin yakınlarına sağlanan bu "Ballı" kıyaklar vicdanları yaraladı.

Belediye başkan yardımcısı Rasim Şişman’ın, "Tasarruf" gerekçesiyle emekçileri işten çıkarırken, iki yıldır yüzü dahi görülmeyen bu "Atm memurlarını" neden görmezden geldiği merak konusu oldu.

Chp belediyeciliği: Torpilin ve kayırmacılığın adresi

İstanbullu vatandaşların vergileriyle dönen belediye kasasının, Chp’li yöneticilerin aile fertlerine peşkeş çekilmesi, malum zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. "Örgüt emekçisi" adı altında sokaklarda koşturulan gençler işsizlikle boğuşurken, parti meclisi üyelerinin kardeşlerine sağlanan bu imtiyazlı hayat; Chp içerisindeki kirli çarkın nasıl işlediğini tescilledi.