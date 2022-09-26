Uzman öğretmenlik sınavı 2022: Uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu sorgulama ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavı 2022

Uzman öğretmenlik başvuruları için geri sayım başladı. Uzman Öğretmenlik sınavına ilişkin eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte, sınav için başvuru tarihleri ve detaylar merak edildi. Bilindiği üzere, uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de sona erdi. Eğitim sonrası çok sayıda öğretmen arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz." Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu sorgulama ekranı: Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.

https://mebbis.meb.gov.tr/

Uzman öğretmenlik - Başöğretmenlik sınavından kimler muaf tutulacak?

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için düşünülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler de başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf olacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

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Uzman öğretmenlik sınav başvuru şartları belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınavına kimler girebilir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE;

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretinin bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN? AÇIKLAMA

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

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