0553 313 94 23

Uzman isimden bedelli askerlik uyarısı! 'Çalışan adaylar için...'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasını çalışanlar açısından değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:34
Uzman isimden bedelli askerlik uyarısı! 'Çalışan adaylar için...'

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların, bu süreçte izleyebileceği yolları anlattı.

Elmen, "İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bedelli askerlik, Resmi Gazete’nin dün yayınlanan sayısıyla birlikte yürürlüğe girdi ve başvurular dün itibarıyla başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.

ÇALIŞANLARIN İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, "Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler" dedi.

"İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA"

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Melis Elmen, "İşveren ’ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum’ diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNU OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

’Askerliğe elverişli değildir’ raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, "Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, ’vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum’ diyenler için de bu hak tanındı" dedi.

Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen; ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, "Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:34
  1. Bedelli Askerlik
  2. Bedelli askerlik yapacaklar
  3. Sosyal güvenlik uzmanı
  4. Melis Elmen
  5. uyarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti
    1. Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane..
    2. Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve..
    3. Şili Kongresi'nden plastik poşet kararı!
    4. Öldürülen gencin hayali gerçek oldu
    5. CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı!..
    6. Fatih Terim: Dünya çapında bir takım..
    7. Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8..
    8. Periscope'a 'Süper Lig' engeli
    9. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    10. En zehirlisi o! Gaziantep'te..
    11. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    12. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    13. İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı
    14. ASELSAN'dan 'ELMAS' projesi: Türk..
    15. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    16. "Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç..
    17. Uzman isimden bedelli askerlik..
    18. Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı:..
    19. Çin'den skandal Suriye kararı: Doğu..
    20. Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018