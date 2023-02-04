Uzman isim uyardı! Ödem vücuttan nasıl atılır? Açıkladı: Altın değerinde tavsiyeler, kalıcı çözümler

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme ile birlikte görülme sıklığı artan ödem, artık yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının da başında geliyor. Kişileri hem fiziksel hem de psikolojik anlamda olumsuz etkileyen ödemden kurtulmak içinse öncelikle yaşam tarzınızda bazı önemli değişiklikler yapmanız şart. Peki, ödemden kurtulmak için hangi adımları atmamız gerekiyor, hangi besinler ödem atmaya yardımcı olur, ödeme iyi gelen doğal tarifler nelerdir?

İşte uzman isimden altın değerinde çözüm önerileri...

Dikkat dağınıklığı, çabuk sinirlenme arkasında yatan sebeplerden bahseden Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğunu belirterek, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi.

Problemli ciltlerden bahseden Prof. Dr. Saraçoğlu, sivilce kurutmanın doğal yöntemlerini aktardı.

SİVİLCELERE SOĞAN

Prof. Dr. Saraçoğlu, sivilce kurutmak için soğanın kesilerek üzerine sürülmesini gerektiğini, gözenekler için mısır tüketmek gerektiğini vurguladı.

BAŞINIZ AĞRIYORSA NEDENİ TATLI

Baş ağrısındaki en büyük etkinin ise yüksek miktarda tatlı tüketimi olduğunu kaydeden Saraçoğlu, migreni olanların biberiye çayı tüketmesi gerektiğini bildirdi. Saraçoğlu, merkezi sinir sistemi hastalığı olan ve son zamanlarda toplumdaki bilinirliği artan MS hastalığının ortaya çıkışından bahsederek, Anadolu buğdayının kullanılması gerektiğini söyledi.

ÖDEM İÇİN KURUTULMUŞ KİRAZ SAPI

Vücudun ödem yapmasını engellemek için kurutulmuş kiraz sapını öneren Saraçoğlu, selülit için bol su içilmesine dikkati çekti.

LİMON, SARIMSAK, MAYDANOZ

Sinüzit, romatizma, alerji, tansiyon, vertigo, şeker hastalığı, bel ve boyun fıtığı gibi konular üzerinde konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, tansiyon ve kolesterol için maydanoz limonla sarımsak tüketilmesi gerektiğini kaydeden Saraçoğlu, sağlıklı yaşam hakkında bilgiler aktaran Saraçoğlu, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.