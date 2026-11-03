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Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

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AA Giriş Tarihi:

Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

Siirt’in Şirvan ilçesinde mantar yiyen 7 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

#2
Foto - Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

Zehirlendiklerinden şüphelenilen kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

#3
Foto - Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

İlk müdahalelerinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

#4
Foto - Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!

Hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

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