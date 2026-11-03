Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor!
Siirt’in Şirvan ilçesinde mantar yiyen 7 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.
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Siirt’in Şirvan ilçesinde mantar yiyen 7 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlendiklerinden şüphelenilen kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
İlk müdahalelerinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.
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