Muhalefet birleşti, soykırımcının ipini çekecek: Netanyahu’ya güle güle

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’de soykırımcı Binyamin Netanyahu, başbakanlık koltuğunu kaybetmemek için yaptığı siyasi manevralara rağmen son günlerini yaşıyor...

İsrail’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından 53 sandalyede kalarak ağır bir darbe alan katil Binyamin Netanyahu’yu başbakanlık koltuğundan tamamen tasfiye etmek amacıyla muhalefet cephesi olağanüstü toplandı. Jerusalem Post’un aktardığı habere göre; Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Liberman, Yair Golan ve Yair Lapid, Herzliya’da bir araya gelerek “7 Ekim hükümeti” olarak nitelendirdikleri Netanyahu rejimini devirmek ve acilen bir “ulusal acil durum hükümeti” kurmak konusunda tam mutabakata vardı. Muhalefet liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başlayacak istişarelerde hükümeti kurma yetkisinin Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a verilmesi yönünde ortak tavsiyede bulunacaklarını açıkladı.

ARAPLARA GÜVENİYORLAR

İsrail’de siyasi kriz ve meclisteki kilitlenmeyi aşmak için harekete geçen muhalefet bloğu, gerekli olan 61 sandalyelik parlamento çoğunluğuna ulaşamıyor. Seçimlerde 48 sandalyede kalan muhalefet, rekor kırarak 19 sandalye kazanan Filistinli Arap partilerinin (Ra’am ve Ortak Liste) Netanyahu’yu devirmede vereceği desteğe güveniyor.

NETANYAHU’YU DEVİRMELİYİZ

Demokratlar lideri Yair Golan, katil Netanyahu’yu iktidardan indirmek için Filistinli vekillerin desteğiyle derhal hükümet kurulması çağrısını yinelerken; Arap milletvekilleri de aşırı sağcı rejimi tasfiye edecek bir koalisyonu dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Likud partisi ve Netanyahu ise ağır hezimetin ardından Filistinli partilerin seçimleri “çaldığını” öne sürerek kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.

7 Ekim 2023’teki katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları da muhalif liderlerin toplandığı binanın önünde gösteri düzenleyerek Netanyahu hükümetinin derhal gitmesini talep etti.

Protestocular, “7 Ekim’in sorumlusu olan liderlere meşruiyet kazandırmayın, halkın verdiği değişim yetkisini uzlaşmalara harcamayın” çağrısında bulundu.

İLK HEDEF MECLİS BAŞKANINI DEĞİŞTİRMEK

Muhalefet liderleri, 10 Kasım’da yeni Knesset’in yemin etmesinin ardından ilk iş olarak Filistinli Arap vekillerin de desteğiyle 67 sandalyelik çoğunluğu sağlayıp meclis başkanı Amir Ohana’yı görevden almayı hedefliyor. Knesset’in kontrolünü ele alarak geçici Netanyahu hükümetinin manevra alanını kısıtlamayı amaçlayan muhalefet, Eisenkot öncülüğünde yeni kabineyi kurarak rejimdeki siyasi çıkmazı sonlandırmayı planlıyor.