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Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

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AA Giriş Tarihi:

Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

Muğla’nın Ula ilçesinde sel sularına kapılan araçta mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Gökçe mevkisinde sel ve su baskını yaşandığı, bir vatandaşın sele kapılarak aracını ağaca yasladığı ve araçtan çıkarak ağaçta mahsur kaldığı ihbarı üzeni bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

İhbar üzerine bölgede kayıp arama çalışması yürüten 11 AFAD arama kurtarma personeli olay yerine yönlendirildi. Muğla'daki yerleşkeden ise 6 personel, bot ve can yelekleriyle bölgeye hareket etti.

#3
Foto - Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan kişi ekipler halat ve merdiven yardımıyla kurtarıldı.

#4
Foto - Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı

Kurtarılan kişi 112 Acil Servis ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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