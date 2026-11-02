Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmaniye’de de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde deprem Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Kayseri, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Osmaniyelileri sokağa döken deprem Adana, Kayseri, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.