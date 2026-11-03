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Gündem Sosyal medyayı sallayan provokasyona anında ret! DMM Haydar Aliyev büstü iddiasını yerle bir etti!
Gündem

Sosyal medyayı sallayan provokasyona anında ret! DMM Haydar Aliyev büstü iddiasını yerle bir etti!

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Sosyal medyayı sallayan provokasyona anında ret! DMM Haydar Aliyev büstü iddiasını yerle bir etti!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki asılsız iddiaları sert bir dille yalanladı. Sosyal medyada Ankara-Bakü hattındaki gerilimi tırmandırmak amacıyla yayılan kirli bilgilerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan yetkililer, kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırdı.

Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle Bakü ile Ankara arasındaki gerilimli günler devam ederken, İstanbul Şişli'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda yer alan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Şişli Belediyesi veya ilgili kurumların söz konusu alana yönelik herhangi bir kararının ya da projesinin bulunmadığı belirtildi.

 

"BÜST YIKILACAĞI İDDİALARI ASILSIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı” yönündeki iddialar asılsızdır.

"BELEDİYENİN YÜRÜTTÜĞÜ BİR ÇALIŞMA YOK"

Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.

İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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