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Gündem Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü
Gündem

Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü

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Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Türkiye'den kalkış yapan bazı uçakların geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

Türkiye’den Rusya’ya hareket eden en az üç uçak rotasını Türkiye’ye çevirirken, Moskova’ya giden en az beş uçak St. Petersburg’a iniş yaptı. Vnukovo Havalimanı’nda iniş ve kalkışlara geçici kısıtlamalar getirildi.

Rusya’ya gitmekte olan en az üç uçak Türkiye’ye dönmek üzere rotasını değiştirirken, Moskova’ya hareket eden en az beş uçak St. Petersburg’a iniş yaptı.

 

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), daha önce Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

 

THY’den yapılan açıklamada, “Türkiye’deki şehirlerden Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na hareket eden beş THY seferi St. Petersburg’a yönlendirildi. İstanbul-Moskova hattındaki TK421 seferi ise kalkış yaptığı havalimanına geri dönmek üzere rotasını değiştirdi” denildi.

St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na iniş yapan uçaklardan dördünün Antalya’dan, birinin ise İstanbul’dan hareket ettiği belirtildi.

Öte yandan, düşük maliyetli hava yolu şirketleri AJet ve Pegasus’a ait uçaklar da Polonya hava sahasındayken rotalarını İstanbul’a çevirdi.

 

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Yorumlar

misafir

Düşük maliyetli uçak diyerek reklamını yaptığın firma, 20 yılımda sizden kazandığımla 200 uçak şiparişi verdim demişti, Bunun neresi düşük maliyetli firma
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