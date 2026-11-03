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Gündem Adana merkezli 3 ilde suç örgütüne şafak operasyonu! "Kurşunlar" çetesine ağır darbe vuruldu!
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Adana merkezli 3 ilde suç örgütüne şafak operasyonu! "Kurşunlar" çetesine ağır darbe vuruldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı öne sürülen “Kurşunlar” silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin 3 Kasım 2026 sabahı bastığı adreslerde, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Mehmet Raşit Aktay adlı şüphelinin yaptığı öne sürülen “Kurşunlar” silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 Kasım 2026 günü saat 06.00’da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, örgütün özellikle Adana’nın Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İŞ İNSANLARINI YURT DIŞI NUMARALARINDAN TEHDİT ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla yapılanmalarının reklamını yaptıkları ve yeni üyeler kazanmaya çalıştıkları, ayrıca yurt dışı kaynaklı telefon numaraları üzerinden iş insanlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri tespit edildi.

ÇOCUĞU BAŞINDAN SİLAHLA YARALADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici olaylardan birinin 19 Ekim 2026 tarihinde yaşandığı belirtildi. İddiaya göre, örgüt üyeleri haraç talep ettikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu öldürme kastıyla silahla başından yaraladı.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Örgüte yönelik daha önce 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 34’ü tutuklanmıştı. Ancak yürütülen yeni soruşturmalarda şüphelilerin benzer suçları işlemeye devam ettikleri değerlendirildi.

35 ŞÜPHELİNİN 6'SI YURT DIŞINDA, 9'U CEZAEVİNDE

Yapılan tespitlerde, yeni operasyon kapsamında hedef alınan 35 şüpheliden 6’sının yurt dışında, 9’unun ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 7’si hakkında başka soruşturma ve dosyalar kapsamında yakalama kararı olduğu, bunlardan 3’ünün kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Örgüt lideri olduğu belirtilen Mehmet Raşit Aktay ile örgüt yöneticisi ve üyelerinden bazılarının farklı ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan yargılandıkları ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu kaydedildi.

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4’ü aranan şahıs (ASÇ) olmak üzere toplam 35 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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