34 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahis ve karapara aklama şebekesine darbe: 100 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde finansal istikrarı hedef alan ve suç gelirleriyle ekonomik sistemi baltalamaya çalışan organize şebekelere karşı güvenlik güçleri tarihin en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. 7 ay boyunca ilmek ilmek örülen projeli çalışma, şebekenin tüm hücrelerini deşifre etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 7 aylık soluksuz takip, dev bir suç ağını yerle bir etti. Yasa dışı bahis ve 20 milyar liralık karapara aklama sarmalına yönelik 34 ilde düzenlenen şafak baskınlarında 100 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, 1 milyar TL'lik servete el konuldu.

20 MİLYAR TL’LİK VURGUNA DEV OPERASYON: 100 GÖZALTI

Nevşehir merkezli 34 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunun detayları netleşti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Ekiplerin tespitlerine göre, şüphelilerin Avanos’taki bir eğlence mekânı ve Adana bağlantılı yapılar üzerinden komisyon karşılığı banka hesap bilgileri topladığı belirlendi. Yasa dışı bahisten elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin ise kripto borsaları ve 6 kuyumcu aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmi saptandı.

181 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 34 ilde 181 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve narkotik dedektör köpeği katıldı.

Baskınlarda şu ana kadar 100 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari isimlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

1 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Suç gelirlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ise 26 şüpheliye ait 23 araç/taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İşte yapılan resmi açıklama:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekânı ve Adana’daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Nevşehir merkezli; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 181 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.