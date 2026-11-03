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Gündem 'Aylar' isimli silahlı suç çetesine darbe: Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı
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'Aylar' isimli silahlı suç çetesine darbe: Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı

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'Aylar' isimli silahlı suç çetesine darbe: Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı

Yurt dışı hatlar üzerinden aradıkları kurbanlarından haraç toplayan ve dehşet saçan "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Mersin ve İstanbul'un da kapsandığı eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda mühimmat ve dijital materyale el konuldu.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, iş insanlarını yurt dışı telefon numaralarından arayarak tehdit ettikleri ve haraç topladıkları öne sürülen "Aylar" silahlı suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, elebaşılığını A.Y'nin yaptığı "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 3 ilde 26 şüpheliye yönelik polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 3 ilde belirlenen adreslerde 19 zanlıyı yakaladı, çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgütün kentte özellikle Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin maddi menfaat sağlamak amacıyla bir araya gelerek "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medyadan örgütün reklamını yaptıkları ve örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları da öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin yurt dışı telefon numaralarından iş insanlarını arayarak tehdit ettikleri ve haraç topladıklarının tespit edildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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