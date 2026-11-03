28 Şubat zihniyeti fırsat kolluyor! CHP'li isim İmam Hatiplere nefret kustu

Türkiye'nin yakın siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinde imam hatip okullarına yönelik uygulanan kısıtlamalar hafızalardaki yerini korurken, Arnavutköy Belediye Meclisi'nde sarf edilen sözler tartışma başlattı. CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik ifadeleriyle tepki topladı.

İMAM HATİPLERE KİN KUSTU

Arnavutköy Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumunda söz alan Ayhan Örs, imam hatip okullarına ilişkin, "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu?" ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HALA AKTİF

Örs'ün imam hatip okullarının hiç açılmaması gerektiğini savunan sözleri, 28 Şubat döneminde hayata geçirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasını ve imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını yeniden gündeme getirdi.

İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI

Eski CHP'li meclis üyesi, sözlerinin devamında imam hatip öğrencileri hakkında da tepki çeken ifadeler kullandı.

Örs, "Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte" dedi.

Ayhan Örs'ün imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik ifadeleri, belediye meclisindeki diğer üyelerin de tepkisini çekti.