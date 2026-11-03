28 Şubat zihniyeti fırsat kolluyor! CHP'li isim İmam Hatiplere nefret kustu
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Karanlık 28 Şubat sürecinde imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasına yol açan zihniyet yeniden kafa çıkardı. Arnavutköy Belediye Meclisi'nde söz alan eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs, imam hatipler için "Keşke hiçbiri açılmasaydı" şeklinde skandal sözler sarfetti.
Türkiye'nin yakın siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinde imam hatip okullarına yönelik uygulanan kısıtlamalar hafızalardaki yerini korurken, Arnavutköy Belediye Meclisi'nde sarf edilen sözler tartışma başlattı. CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik ifadeleriyle tepki topladı.
İMAM HATİPLERE KİN KUSTU
Arnavutköy Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumunda söz alan Ayhan Örs, imam hatip okullarına ilişkin, "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu?" ifadelerini kullandı.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HALA AKTİF
Örs'ün imam hatip okullarının hiç açılmaması gerektiğini savunan sözleri, 28 Şubat döneminde hayata geçirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasını ve imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını yeniden gündeme getirdi.
İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI
Eski CHP'li meclis üyesi, sözlerinin devamında imam hatip öğrencileri hakkında da tepki çeken ifadeler kullandı.
Örs, "Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte" dedi.
Ayhan Örs'ün imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik ifadeleri, belediye meclisindeki diğer üyelerin de tepkisini çekti.
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