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Siyaset Kılıçdaroğlu grupta adeta “Türkiye Yüzyılı”nı anlattı… Bölgesel güç olmazsak ezilir, yok oluruz!
Siyaset

Kılıçdaroğlu grupta adeta “Türkiye Yüzyılı”nı anlattı… Bölgesel güç olmazsak ezilir, yok oluruz!

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Kılıçdaroğlu grupta adeta "Türkiye Yüzyılı"nı anlattı… Bölgesel güç olmazsak ezilir, yok oluruz!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adeta “Türkiye Yüzyılı’nın” kodlarını anlatırken, “Keşke bizim dizi filmlerimizin bir bölümü Şam'da çekilse” mesajını verdi. Küresel düzeni ve yeni dünya sistemini iyi analiz etmek zorunda olduğumuzu belirten Kılıçdaroğlu, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Ora Doğu’ya etkin bir güç olmak gerektiğinin altını çizerek, “Bölgesel güç olmazsanız ezilirsiniz, yok olursunuz” dedi.

“Yemen yetkilileriyle de görüştüm, Yemenli bakanla da görüştüm. Onlara da söyledim; ‘Mekke anlaşması için Türkiye oraya geliyorsa, o bölgede barışı sağlamak için geliyordur, bundan emin olun’ dedim” ifadelerini kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “O bölgede huzuru sağlamak için geliyordur". O nedenle, dünyayı bilmeyen, dünyadaki gelişmeleri bilmeyen, yeni dünya düzenini bilmeyen, teknolojideki gelişmelerin yeni dünya düzenini nasıl etkilediğini bilmeyenler kafadan konuşuyorlar; ‘Vay efendim oraya asker gidecek’. Kardeşim, biz asker mi gönderdik? Hayır. Sözleşmede asker mi var? Hayır, biz oturduk, didik didik ettik. Ama büyük resmi görmeden, yeni dünya düzenini görmeden ve bu yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin etkili bir devlet olması gerektiğini düşünmeyen bizi anlayamaz” diye konuştu.

 

“KEŞKE BİZİM DİZİ FİLMLERİMİZİN BİR BÖLÜMÜ ŞAM'DA ÇEKİLSE”

Kılıçdaroğlu; “Keşke bizim dizi filmlerimizin bir bölümü Şam'da çekilse, bir bölümü Mekke'de çekilse, bir bölümü Azerbaycan'da çekilse, bir bölümü Özbekistan'da çekilse, bir bölümü Balkanlar'da çekilse! Biz bütün bu coğrafyada söz sahibi olmak zorundayız. Bölgesel güç olmazsanız ezilirsiniz, yok olursunuz. Bizim ufkumuzu görmeyenler, yeni dünya düzeninin ne olduğunu bilmeyenler bunu bilemezler” dedi. Kılıçdaroğlu, "Terör olaylarının bitmesi ve emperyal güçlerin Orta Doğu'dan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu, kültürümüz ve inançlarımızla aynı coğrafyayı paylaştığımız akrabalık ilişkilerimizle Türkiye doldurmalıdır" dedi.

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Yorumlar

Murat

Gerçekten tebrik ederim kılıctaroglunu seçmenin muhalefete güvenmesi gerekir güclü muhalefet demek güclü türkiye demektir Türkiyenin ayagındaki prangaları kırıp yeni dünya düzenine uyum saglayamazsak hem geride kalır hem ekonomik olarak halkın refahını saglayamayız. Not... Hırsızlık yapan kim varsa acınmaması cezasını çekmesini dilerim

Bilal Gunal

Kemal Kılıçdaroğlu yerinde güzel tespitte bulunmuş işte yerli ve milli muhalefet anlayici
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