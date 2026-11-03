Kilometrelerce uzanıyor! İşte İran’ın yer altı füze şehri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran liderinin Devrim Muhafızları Ordusundaki temsilcisi Hüccetülislam Abdullah Hacısadıki, ülkenin güneyindeki yer altı füze ve İHA tesisini ziyaret etti. İran basını da ülkenin yer altı füze tesisinin görüntüsünü yayımladı.
Devrim Muhafızlarına yakın Tesnim Haber Ajansı, Hacısadıki’nin tesislerdeki ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, tünellere konuşlandırılmış onlarca füze yüklü kamyonun yanı sıra tatbikat ve savaş dönemindeki füze ateşleme sahnelerine yer verildi.
Söz konusu tesisin sadece füze ve İHA depolama alanı olmadığı, teknolojik geliştirme ve üretim merkezi de olduğu aktarıldı.
Haberde, bu tesisin yeni bir merkez mi yoksa eski merkezlerden biri mi olduğu konusunda ise bilgi paylaşılmadı.