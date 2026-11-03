  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de 89 mağazası var! MediaMarkt’ı 2.2 milyar Euro’ya Çinliler alıyor Nefes kesen operasyon: Ekiplerin çalışmasıyla son anda kurtarıldı Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor! Sağanak yağış ve maç, trafiği kilitledi: İstanbul’da yoğunluk yüzde 89’a ulaştı Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı Uzmanlardan önemli değerlendirme! MEB ortak sınavları kolay mıydı zor muydu? Yaralı hayvanlara hızlı müdahale! Şırnak’ta sokak hayvanlarına ambulans!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, otele pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

#1
Foto - Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otele motosikletli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

#2
Foto - Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

#3
Foto - Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından otel görevlileri durumu polise bildirdi.

#4
Foto - Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı

Polis ekipleri, şüphelinin kaçarken otelin önüne attığı pompalı tüfeği incelemeye aldı. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Gündem

Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada ş..
Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor
Gündem

Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görü..
Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!
Gündem

Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarına ve seçim takvimine ilişkin çok konuşulacak açıkla..
Özlem Çerçioğlu'nun acı günü
Siyaset

Özlem Çerçioğlu'nun acı günü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun akrabası Ünal Şahin vefat etti. Başkan Çerçioğlu ve sevenleri, Şahin'i son yolculuğuna..
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı kararlı çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2007 yıl..
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Gündem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmaniye’de de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23