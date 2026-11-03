Adana'da otele silahlı saldırı: Motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, otele pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, otele pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otele motosikletli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti.
Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından otel görevlileri durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüphelinin kaçarken otelin önüne attığı pompalı tüfeği incelemeye aldı. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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