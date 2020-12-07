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Ekonomi Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Ekonomi

Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar yeni yıla kısa süre kala alım olup olmayacağını merak ediyordu. Peki, Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:25:00 -
Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Uzman erbaş olma hayali olan on binlerce vatandaş alım duyurusu olup olmadığını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere alımlar yapılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında geçtiğimiz haftalarda bir açıklama geldi.

Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Uzman Çavuş alımı 2020 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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