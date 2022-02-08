Üzerinde Putin’in fotoğrafının bulunduğu 323 esrar paketi o ülkede kıyıya vurdu!

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nden bir yetkili AFP’ye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cumartesi günü ülkenin kuzeydoğusundaki Marc bölgesinde yerel bir sakin tarafından her biri 250 gram ağırlığında 323 esrar paketinin bulunduğunu bildirdi.

Yetkili, ele geçirilen uyuşturucuların kaynağını belirtmedi ve bu paketlerin üzerinde neden Putin’in fotoğrafı olduğunu açıklamadı.

Medyada yer alan haberlere göre, söz konusu esrar paketleri kaçak uyuşturucu taşıyan bir tekne battıktan sonra karaya vurmuş olabilir.

Libya’da, özellikle 2011’de Muammer Kaddafi rejiminin düşmesinden sonra limanlarda güvenlik kontrollerinin olmaması nedeniyle, uyuşturucu ve sahte alkol kaçakçılığı son yıllarda çarpıcı bir şekilde arttı.

Esrar, Libya’da en çok ele geçirilen uyuşturuculardan biri.