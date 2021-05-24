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Yerel Üzerinde 199 tarihi sikke ile yakalandı
Yerel

Üzerinde 199 tarihi sikke ile yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma bir şahsın üzerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:49:00 -
Üzerinde 199 tarihi sikke ile yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar kent merkezinde yapıldı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. İncelemelerin ardından harekete geçen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alarak üzerinde arama yaptı. Aramada şahsın üstünden tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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