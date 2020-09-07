Uzaktan Eğitim Kapısı'nda ilk eğitim Orman Genel Müdürlüğünce başlatıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformunda ilk eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce istihdam edilen sözleşmeli personel için hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında verilmeye başlandı.

Platform, "Eğitim Her Yerde" sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında 22 Nisan 2020'de erişime açıldı.

Platform, "uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Uzaktan Eğitim Kapısı'na hizmete sunulduğu günden itibaren 16 bakanlık, 8 başkanlık, 4 ofis, 79 bağlı ilgili ilişkili kuruluş, 2 bağımsız kurum, 1 kurul ve 1 üniversite olmak üzere toplam 112 kurum tanımlandı.

Bugüne kadar platform üzerinden verilen 287 eğitim ve geliştirme faliyetine toplam katılan kamu personeli sayısı 21 bin 578 oldu. Bu sayılar ihtiyaçlarla bağlantılı olarak her gün artmaya devam ediyor.

Bu sayede kurumlar, yurt içi ve yurt dışında çalışan pek çok personeline ortak, fiziksel mekandan bağımsız eğitim imkanı sunabiliyor. Platformun sunduğu canlı sınıf hizmetinin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla kamuda zaman ve maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

- Pek çok kurum platform üzerinden eğitimler için hazırlık yapıyor

Tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında, dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan sürece destek olunması, kamu personelinin eğitimlerinin devam etmesi, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kamu Görevlileri Etik Kurulu "Kamu Etiği", Yeşilay "Tütün Bağımlılığı Eğitimi", SGK "HİTAP Eğitimi", Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü "İlk Yardım Eğitimi", Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verilmesini planlıyor.

Bunların yanında Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü gibi birçok kurum, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitim vermek için hazırlık yapıyor.

- İlk eğitimlerde 19 ayrı başlık açıldı

Uzaktan Eğitim Kapısı platformunda ilk eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, istihdam ettiği sözleşmeli personel için hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında verilmeye başlandı.

Hizmet içi eğitimlere 26 Haziran 2020'de 731 kişilik personel ile başlandı. Eğitimler haftanın iki günü 09.00-18.00 saatlerinde ilgili personele açıldı.

Düzenlenen 19 ayrı başlıktaki eğitimin 9'u canlı sınıf video formatında, 10'u ise sunum formatında katılımcılara verildi.

Canlı sınıf etkinliklerine katılan personel, eğitimlerini etkileşimli bir şekilde aldı ve daha sonra katıldıkları eğitimleri tekrar izleyebildi.

Eğitimler devlet işleyişi, kurum teşkilatı ve işleyişi, mesleki ve kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri olarak 4 ana başlık altında gruplandı. Uzaktan Eğitim Kapısı'ndaki eğitimlerde, genel olarak Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının farklı birimlerinden uzman personel yer aldı. Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları ise TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Zafer Kiraz tarafından verildi.



Eğitimlerin ikinci etabı, 25 Ağustos 2020'de 2 bin 561 orman muhafaza memurunun Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlanmasıyla başladı.

Toplam 17 eğitimden oluşan ikinci etabın bugüne kadar 12'si tamamlandı. Üçüncü etapta ise bin 142 İşletme Şefliği Yapan Orman Mühendisleri ile diğer personel eğitimlerini Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alacak.

Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla yaklaşık 5 bin personele hizmet içi eğitim vermeyi planlayan Orman Genel Müdürlüğü bu sayede kurumlarında 15 milyon liralık tasarruf sağladı.