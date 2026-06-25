‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimde istemiyorum’ kampanyasına sert tepki: Tabi… Siz hırsızları seversiniz

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da İstemiyoruz' başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Adınız anıldığında içimizde kopan fırtınayı zaten tahmin ediyorsunuzdur" ifadeleri yer aldı.

Hazırlanan kampanyanın tanıtımı için 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Bodrum Merkez Cevat Şakir Caddesi Belediye Çarşı Kafe önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

İnisiyatiften yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'na hitaben ise şu ifadeler kullanıldı: "Adınız anıldığında içimizde kopan fırtınayı zaten tahmin ediyorsunuzdur. Sizleri Bodrum’da istenmeyen adam ilan ediyoruz. Bu ilanımıza karşı savunma hakkınız elbette var. Bunu da zamanı geldiğinde tarih önünde yaparsınız” denildi.

CUMA SONRASI BAŞLIYOR

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Hülya Scobie ise yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. "Mutlak butlan memleket meselesidir" diyen Scobie, "Yarın saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla imza kampanyamızı başlatacağız. Kampanya beş gün sürecek. Tüm halkımızı dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Organizatörler, kampanya boyunca toplanacak imzaların CHP Genel Merkezi'ne iletileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

AŞAĞILIKÇA BİR ÇAĞRI

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş ise bu açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yardakaş “Aşağılıkça bir çağrı… Siz hasta ruhlu insanlarsınız… Şu tepkinin yüzde birini, belediyeleri soyan, kamu mallarını yağmalayan, otelde genç kuzlarla basılan namussuzlara göstermediniz. Bir insanı şehre sokmamak ve çağrı yapmak insanlıktan çıktığınızı gösteriyor. Bu ülkenin altına dinamit koyuyorsunuz. Hep bu utançlarla anılacaksınız. İnsanlık suçu işliyorsunuz. Hırsız severler sizi… Derdinizi biliyoruz; Hırsızlığa yolsuzluğa karşı çıkanlardan nefret ediyorsunuz” dedi.