Bölge karantinaya alındı İlçeye giriş çıkışlar yasaklandı Kuduz alarmı

Özellikle çocukların sahipsiz hayvanlarla temas etmesi konusunda aileleri uyardıklarını ifade eden Bor, "Çocuklar kedi ya da köpekleri sevmek isteyebilir. Bu sırada hayvanın ısırması veya tırmalaması gibi durumlar yaşanabilir. Böyle bir durumda temas eden bölgenin bol su ve sabunla yıkanmasının ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. İpekyolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde 7/24 sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.