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Yerel Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti
Yerel

Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

Kahramanmaraş'ta bir şahsın, uyuşturucu maddeyi iki tane 50 liranın arasına sakladığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:45:00 -
Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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