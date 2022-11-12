Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulunda annelere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele konusunda seminer düzenlendi.



Sivas'ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde; annelere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi. Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulunda düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı J. Albay Muhammet Sevinç, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve veliler katıldı. İçişleri Bakanlığınca yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen HEDEF Projesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen programda "Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi", "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele", "Narkotik Madde Çeşitleri ve Kullanıcıların Taşıdığı Eşyalar", "Uyuşturucu Suçlarında Yasal Durum", "Uyuma Projesi", "Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Merkezleri" gibi birçok önemli konuda bilgi verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ali Bertan ve Jandarma Astsubay Kıd. Başçavuş Levent Çil tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar, madde kullanımı ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda paylaşımlarda bulunuldu.



Seminerin ardından konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Uyuşturucuyla mücadelede en önemli görev aileye düşüyor. Bu tür farkındalık oluşturan seminerlerle anneleri bilinçlendirerek en büyük adımı atmış oluyoruz. Çünkü evladını en iyi anne tanıyor” ifadelerini kullandı.