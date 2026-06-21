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Dünya Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu
Dünya

Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

Yeniakit Publisher
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Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez’e, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında yüz kızartıcı suçlamalar yöneltilirken pasaportuna da el konulanarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme yeni adli kontrol kararları aldı. Gomez’in pasaportunu teslim etmesine, İspanya dışına çıkmamasına ve ayda iki kez mahkemeye bildirimde bulunmasına hükmedildi.

Gomez, başbakanın eşi olmasından kaynaklanan konumunu kullanarak bazı iş sözleşmelerinin alınmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Gomez ise hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.

Sosyalist Parti’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Gomez’in yaklaşık iki yıldır ‘adli ve siyasi baskıya’ maruz kaldığı, son kararın da bu sürecin yeni bir aşaması olduğu öne sürüldü.

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