Kılıçdaroğlu’nun ‘hesap verin’ çıkışına destek

Buğra Kardan İstanbul

Kılıçdaroğlu’nun kendisine hesap sormaya kalkan gazeteci kisvelilerden birinin “Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığını kaldırdığınız için pişman mısınız’ sorusuna “Değilim” cevabını verip devamında, “Milletvekili fezlekeleri Meclis’e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim. Dokunulmazlıklar kaldırılsın kişi aklansın” ifadelerini kullanması türlü yolsuzluklara imza atan Özel ve arkadaşlarına ‘rest’ olarak yorumlandı.

“DOKUNULACAK” KORKUSU

Alelacele kurultayı toplayarak hileyle elde ettiği koltuğu yeniden kapmak ve Kılıçdaroğlu’nu bertaraf etmek için her yolu deneyen, il başkanlarının görevden alınmasıyla provokasyona soyunan Özel’i yargılanma korkusu sardı. Milletvekilliği zırhını kullanarak gittiği her yerde kaos çıkarmaktan çekinmeyen, hakkında 30’u aşkın fezleke bulunan Özel için tehlike çanları çaladursun Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık kartı karşısında takınılacak tavır merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıklarla ilgili çıkışı olumlu karşılanarak, “Yolsuzluklara bulaşan kim olursa olsun hesap versin” sesi yükseldi.

KÜRSÜYLE SINIRLI KALMALI

Akit’e konuşan Avukat Emre Tekmen de, şunları söyledi: “Belli ki Kılıçdaroğlu’nun ‘Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim, ilkem budur’ beyanatı Özel ve ekibininde adeta soğuk duş etkisi oluşturmuş. Her fırsatta kürsülerden şeffaflık nutukları atan, dillerinden ‘adalet’ kelimesini düşürmeyenlerin, iş kendi dokunulmazlık zırhlarına geldiğinde nasıl derin ve manidar bir sessizliğe büründükleri görülmüştür. Mesele, salt bir ana muhalefet partisi içi hesaplaşma veya koltuk kavgası değildir. Mesele, Türk siyasetinin ve hukuk sisteminin yıllardır arkasına sığınılan bir garabetten kurtulma meselesidir. Milletin vekili olmak, hukukun üstünde imtiyazlı ve dokunulmaz bir kast sistemi oluşturmak anlamına gelmez, gelmemelidir. Bu bağlamda dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı elzemdir. Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlık zırhına bu denli sıkı sarılmalarının yegâne sebebi, bağımsız Türk yargısının önünde aklanamayacaklarına dair taşıdıkları o derin siyasi korku mudur? sorusunu akla getiriyor. Bu bakımdan kürsü masuniyeti haricindeki tüm imtiyazlar derhal çöpe atılmalı, milletin fertleri mahkeme salonlarında nasıl eşit şartlarda yargılanıyorsa, siyasi erk sahipleri de aynı eşitlikle hesap vermelidir.

ADALETTEN KAÇIŞ YOK

“Hırsızlıklara, yolsuzluklara imza atanların yakalarına yapışılmadan adaletin tecelli etmeyeceği bilinmelidir. Yargıdan kaçma imkânı olmadığı anlaşılmalıdır. Hodri meydan! Siyasette gerçekten şeffaflık, hukukta gerçekten eşitlik için dokunulmazlık kalkanı paramparça edilmelidir. Masumiyet karinesi ancak bağımsız yargı önünde aklanarak tecelli eder, hukukun arkasından dolanıp siyasi zırha sığınarak değil.”

DÜRÜSTSEN KAÇMAZSIN ZATEN

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getiri: “Özgür Özel ve arkadaşları hakkında çok vahim iddialar, ithamlar var. Milletvekilliği dokunulmazlığına sarılarak yola devam etmeleri güç görünüyor. Bunu bilen Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık kartını çekti. Yargı yolunu açacağının işaretini verdi. Dileriz, yolsuzluk yapanlar mahkemeye çıkarılır. Bakalım, Özel’in tepkisi ne olacak? CHP’de savaş kızışacak. Özel değil miydi, grup toplantılarından birinde ‘Seçimleri kazanamazsak beni 30 yılla yargılarlar’ diyen. Dürüst, apak birini niye 30 yılla yargılarlar ki? Kılıçdaroğlu’nun restiyle Özel’in çok sıkıntılı konumda olduğu net ama yargılanmaktan kaçış, kurtuluş yok. Kılıçdaroğlu, kurt siyasetçi. Dokunulmazlıkları diline doladı ve Özel’e topu attı. Özel’in ne yapacağına bakacağız.”