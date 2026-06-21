MSB’den anlamlı paylaşım kara, Hava ve denizde babalar günü kutlaması
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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev öncesinde aileleriyle geçirdiği duygusal anlar ile vatan nöbetini sürdüren askerlere yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev öncesinde aileleriyle geçirdiği duygusal anlar ile vatan nöbetini sürdüren askerlere yer verildi.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
Paylaşımda, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli askerleri personelin çocuklarına sarıldığı anlar yer alırken mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"İlk kahramanımız, en büyük destekçimiz, hayatımıza yön veren, fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, evladını vatan topraklarına emanet eden aziz şehitlerimizin yüce gönüllü babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın ‘Babalar Günü’nü kutlarız."