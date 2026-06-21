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Spor Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu
Spor

Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu

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Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu

Yunanistan'ın köklü ekibi Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman sonrası başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi.

Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.

Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.

Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.

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