Zeljko Obradovic’in yeni takımı belli oldu
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Yunanistan'ın köklü ekibi Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman sonrası başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi.
Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.
Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.
Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.