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Yerel 2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Yerel

2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Mardin’de 3’üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

 

Olay, öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı’ndaki bir binada meydana geldi. Muhammed B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed B., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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