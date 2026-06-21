2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Mardin’de 3’üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı’ndaki bir binada meydana geldi. Muhammed B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed B., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.